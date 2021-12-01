"Дженоа" Шевченка опозорилась в знаковом для украинца матче с "Миланом"
В 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч прошел на домашней арене "Дженоа" в Генуе. Родные трибуны не помогли команде Андрея Шевченко, они пропустили три гола от "Милана".
Дубль оформил Жуниор Мессиас, еще один мяч забил Златан Ибрагимович. Швед безупречно исполнил штрафной удар на 10-й минуте.
После 15-ти матчей "Дженоа" набрала 10 очков и остается в зоне "вылета" – на 18-м месте. "Милан" с 35 баллами занимает вторую позицию и отстает от "Наполи" на 1 пункт.
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
Чемпионат Италии
15-й тур
1 декабря
"Дженоа" – "Милан" 0:3
Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- 28 ноября в 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко , сыграла вничью против "Удинезе".
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