"Дженоа" Шевченка опозорилась в знаковом для украинца матче с "Миланом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч прошел на домашней арене "Дженоа" в Генуе. Родные трибуны не помогли команде Андрея Шевченко, они пропустили три гола от "Милана".



Дубль оформил Жуниор Мессиас, еще один мяч забил Златан Ибрагимович. Швед безупречно исполнил штрафной удар на 10-й минуте.

После 15-ти матчей "Дженоа" набрала 10 очков и остается в зоне "вылета" – на 18-м месте. "Милан" с 35 баллами занимает вторую позицию и отстает от "Наполи" на 1 пункт.



Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Чемпионат Италии

15-й тур

1 декабря

"Дженоа" – "Милан" 0:3



Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

28 ноября в 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко , сыграла вничью против "Удинезе".

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