"Дженоа" придумала, как не платить Шевченко 20 млн евро за увольнение
Итальянский футбольный клуб "Дженоа" не будет расторгать контракт с бывшим главным тренером Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро
Об этом заявил журналист телеканала "Футбол-1" Игорь Бурбас в telegram.
По его информации, Шевченко не получит от "Дженоа" 20 млн евро за досрочное расторжение соглашения, поскольку остается на контракте с клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец стал третьим тренером, имеющим действующее соглашение с генуэзцами после Давида Баллардини и Роландо Марана.
Украинец будет получать зарплату, которая составляет 2,3 млн евро за сезон, пока не разорвет соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.
Андрей Шевченко возглавлял "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года. Под его руководством команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу и потерпела одно поражение в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла 13 января против "Милана" в Кубке Италии и уступила 1:3 в овертайме.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.
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