"Дженоа" опозорилась в первом матче после отставки Шевченко
В 22-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Фиорентине" со счетом 0:6
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Флоренции в ворота "Дженоа" забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович, Лукас Торрейра и Кристиано Бираги, который сделал дубль.
"Дженоа" проиграла "Фиорентине" 0:6 и с 12 очками осталась на 19-м месте. "Фиорентина" имеет 35 пунктов и идет шестой.
Это был первый матч генуэзского клуба после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера, обязанности которого временно исполняет Абдулай Конко из юношеской команды "Дженоа".
Чемпионат Италии
22-й тур
17 января
"Фиорентина" - "Дженоа" 6:0
Голы : Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.
- Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс заявил, что Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера итальянского клуба из-за неудовлетворительных результатов.
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