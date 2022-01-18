"Дженоа" опозорилась в первом матче после отставки Шевченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Флоренции в ворота "Дженоа" забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович, Лукас Торрейра и Кристиано Бираги, который сделал дубль.

"Дженоа" проиграла "Фиорентине" 0:6 и с 12 очками осталась на 19-м месте. "Фиорентина" имеет 35 пунктов и идет шестой.

Это был первый матч генуэзского клуба после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера, обязанности которого временно исполняет Абдулай Конко из юношеской команды "Дженоа".

Чемпионат Италии

22-й тур

17 января

"Фиорентина" - "Дженоа" 6:0

Голы : Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс заявил, что Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера итальянского клуба из-за неудовлетворительных результатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb