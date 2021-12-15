"Дженоа" одержала первую победу под руководством Шевченко
В 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Генуе успех команде Андрея Шевченко принес гол Калеба Экубана на 76-й минуте. "Дженоа" выиграла у "Салернитаны" 1:0 и одержала первую победу со времени назначения украинца главным тренером.
В 1/8 финала Кубка Италии генуэзцы встретятся с "Миланом".
Кубок Италии
1/16 финала
14 декабря
"Дженоа" - "Салернитана" 1:0
Гол : Экубан, 76
- Напомним, 10 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла в генуэзском дерби "Сампдории".
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