"Дженоа" назначила вместо Шевченко тренера, провалившего сезон в Бельгии
Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Дженоа" стал немец Александер Блессин из бельгийского "Остенде"
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа" .
Контракт с немецким тренером рассчитан до июня 2024 года.
48-летний Блессин возглавлял бельгийский "Остенде", в нынешнем сезоне находящийся в чемпионате страны рядом с зоной вылета - на 15-й позиции. Прошлый чемпионат "Остенде" завершил на пятом месте.
До этого Блессин возглавлял юношеские команды германского "Лейпцига".
В должности главного тренера "Дженоа" Александер Блессин заменил украинца Андрея Шевченко, руководившего командой из Генуи с ноября 2021 по январь 2022 года.
"Дженоа" в чемпионате Италии находится в зоне вылета на 19 месте.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.
- 19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро .
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