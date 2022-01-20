"Дженоа" назначила вместо Шевченко тренера, провалившего сезон в Бельгии

Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа" .

Контракт с немецким тренером рассчитан до июня 2024 года.

48-летний Блессин возглавлял бельгийский "Остенде", в нынешнем сезоне находящийся в чемпионате страны рядом с зоной вылета - на 15-й позиции. Прошлый чемпионат "Остенде" завершил на пятом месте.

До этого Блессин возглавлял юношеские команды германского "Лейпцига".

В должности главного тренера "Дженоа" Александер Блессин заменил украинца Андрея Шевченко, руководившего командой из Генуи с ноября 2021 по январь 2022 года.

"Дженоа" в чемпионате Италии находится в зоне вылета на 19 месте.

Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро .

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