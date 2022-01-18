"Дженоа" нашла замену Шевченко на должности главного тренера

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, в ближайшее время Бруно Лаббадиа будет назначен главным тренером Дженоа.

Последним местом работы 55-летнего немецкого тренера была "Герта", которую он оставил в январе 2021 года. Также он возглавлял немецкие "Вольфсбург", "Штутгарт" и "Гамбург".

На должности главного тренера "Дженоа" Бруно Лаббадиа сменит Андрея Шевченко.

Украинец возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции. Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла 13 января против "Милана" в Кубке Италии и уступила 1:3 в овертайме.

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