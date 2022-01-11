"Дженоа" нашла четырех кандидатов на замену Шевченко

Об этом сообщает Calciomercato.

Несмотря на то, что Андрею Шевченко пока удалось сохранить работу в "Дженоа", итальянский клуб рассматривает нескольких кандидатов на должность главного тренера на случай отставки украинца.

Клуб из Генуи могут возглавить венгр Пал Дардаи и немец Бруно Лаббадиа, известные благодаря работе с берлинской "Гертой".

Ранее сообщалось, что в "Дженоа" может вернуться Давид Баллардини, которого заменил Андрей Шевченко. Претендентом на пост также является еще один итальянец – Роландо Маран, работавший с командой в 2020 году.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.