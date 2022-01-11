"Дженоа" нашла четырех кандидатов на замену Шевченко
Итальянский футбольный клуб "Дженоа" рассматривает четыре кандидатуры на замену украинцу Андрею Шевченко в должности главного тренера
Об этом сообщает Calciomercato.
Несмотря на то, что Андрею Шевченко пока удалось сохранить работу в "Дженоа", итальянский клуб рассматривает нескольких кандидатов на должность главного тренера на случай отставки украинца.
Клуб из Генуи могут возглавить венгр Пал Дардаи и немец Бруно Лаббадиа, известные благодаря работе с берлинской "Гертой".
Ранее сообщалось, что в "Дженоа" может вернуться Давид Баллардини, которого заменил Андрей Шевченко. Претендентом на пост также является еще один итальянец – Роландо Маран, работавший с командой в 2020 году.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в "Дженоа".
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