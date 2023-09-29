"Дженоа" без помощи Малиновского унизила "Рому" в Серии А

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился сенсационной победой "Дженоа" со счётом 4:1. Голами в ворота "Ромы" отличились Альберт Гудмундссон, Матео Ретеги, Мортен Торсбю и Жуниор Мессиас.

Единственный мяч за "Рому" забил Брайан Кристанте. Итальянский полузащитник сравнял счет на 22-й минуте, однако на лучший результат команда Жозе Моуринью не смогла сыграть и в итоге уступила 1:4.

Украинский футболист Руслан Малиновский за "Дженоа" не сыграл. Полузащитник просидел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице "Рома" опустилась на 16-ю позицию, у них всего 5 баллов. "Дженоа" имеет 7 баллов и идет одиннадцатой.

Серия А

7-й тур

28 сентября

"Дженоа" – "Рома" 4:1

Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 - Кристанте, 22