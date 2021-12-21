"Дженоа" – "Аталанта": букмекеры обесценили шансы команды Шевченко в "украинском дерби" в Серии А

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры не верят, что "Дженоа" Андрея Шевченко сумеет победить "Аталанту" Руслана Малиновского в 19-м туре Серии А. На победу генуэзцев коэффициент 8,40. Ничья оценивается в 5,20. Выигрыш бергамцев считается безоговорочным – 1,47.



Матч "Дженоа" против "Аталанты" состоится сегодня, 21 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция украинского дерби на Megogo.



"Дженоа" потерпела четыре подряд поражения в чемпионате Италии. В общем, команда под руководством Андрея Шевченко лишь однажды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке Италии.



Генуэзцы имеют 10 очков и занимают 18 место в турнирной таблице. "Аталанта" с 37 очками идет четвертой.

Напомним, 14 декабря в 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.

20 декабря главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко показал, что по боевому настроен на матч с "Аталантой" в чемпионате Италии.