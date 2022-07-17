Об этом сообщает TMZ.

"Бен Аффлек и Дженнифер Лопес получили разрешение на брак в округе Кларк, штат Невада. Лицензия указана на их официальные имена: Бенджамин Гиза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Источник, близкий к паре, подтвердил, что они действительно официально вступили в брак", - говорится в сообщении.

Лопес и Аффлек впервые были обручены в 2002 году, впоследствии разошлись в 2004 году. Каждый из них женился. Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила от него близнецов. Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, и у них было трое детей. Пара снова сошлась в 2021 году и обручилась в начале 2022 года.

Издание сообщает, что раньше они вместе искали дом. В настоящее время пара поселилась в имении в Беверли-Хиллз.

В прошлом месяце автомобиль Дженнифер был замечен в огромном имении в Беверли-Хиллз. За пределами имения также находились 4 грузовика, а также грузовики для перевозки находились в домах Бена и Джен в районе Лос-Анджелеса. Дом, который они приобрели, не выставлялся на продажу. Журналисты сообщают, что пара его купила за 60 миллионов долларов. Ранее им владели Дэнни Девито и Реа Перлман.

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