Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу. В сети появились фото

Об этом пишет Sky News.

Их вторая свадьба состоялась в субботу, 20 августа, в особняке актера и режиссера Аффлека в Джорджии. 53-летняя Лопес надела на церемонию платье Ralph Lauren с длинным шлейфом и фатой, Аффлек был в белом смокинге, черных брюках и с черной бабочкой.

СМИ сообщают, что они прибыли на аэродром недалеко от места свадьбы на борту частного самолета.

На церемонии присутствовали дети Лопес от брака с Марком Энтони – близнецы Макс и Эмми. А также дети Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер – дочери Вайолет, Серафина и сын Сэмюэл. Среди гостей можно было заметить актеров Мэтта Дэймона, Джейсона Мьюза, режиссера Кевина Смита и других.

На кадрах по празднованию пара позирует для свадебных фотографий на мосту в имении Аффлека, а также у лестницы у особняка.





В субботу, 16 июля, пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада. На документах указаны их полные имена: Бенджамин Гиза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.

Лопес и Аффлек впервые были обручены в 2002 году, впоследствии развелись в 2004 году. Каждый из них женился. Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила от него близнецов. Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, и у них было трое детей. Пара снова сошлась в 2021 году и обручилась в начале 2022 года.

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