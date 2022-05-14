Джен Псаки завершила работу в должности спикера Белого дома
Джен Псаки завершила свою работу в должности спикера Белого дома – теперь вместо нее будет работать Карин Жан-Пьер
Об этом сообщает CNN со ссылкой на последний брифинг Псаки в должности.
Она поблагодарила коллег из пресс-службы и представителей СМИ.
"Спасибо за то, что вы делаете, – сказала Джен Псаки. – Благодарю вас за то, что вы сделали меня лучше. И главное, спасибо за ежедневную работу, которую вы делаете, чтобы сделать эту страну сильнее".
Между тем ее преемница Карин Жан-Пьер подтвердила, что также будет и дальше проводить регулярные брифинги для журналистов.
- 5 мая президент Байден сообщил , что Карин Жан-Пьер назначен на должность помощника президента и пресс-секретаря Белого дома.
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