Джемилев заявил, что США на "Крымской платформе" будет представлять министр транспорта

Об этом Общественному сообщил народный депутат ВР и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее не исключали визита президента Джо Байдена, но глава он не приедет в Украину.



Читайте также: США на "Крымской платформе" представит член правительства, - заместитель помощника Блинкена



"Я встречался с Куртом Волкером (специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, потому , который пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить ", - добавил Джемилев.