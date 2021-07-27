Джемилев заявил, что США на "Крымской платформе" будет представлять министр транспорта
Министр транспорта США Питер Буттиджедж представлять страну на первом саммите "Крымской платформы"
Об этом Общественному сообщил народный депутат ВР и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - рассказал Джемилев.
Он добавил, что ранее не исключали визита президента Джо Байдена, но глава он не приедет в Украину.
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"Я встречался с Куртом Волкером (специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, потому , который пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить ", - добавил Джемилев.
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