Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу

Лотерея Powerball привлекает фанатов со всего мира с того дня, как трое счастливцев поделили между собой рекордный джекпот в $1.58 миллиарда, в январе 2016 г.

Совсем недавно организаторы лотереи США добавили еще один, третий еженедельный тираж – теперь розыгрыши лотереи проходят по понедельникам, средам и субботам. В результате, все больше людей со всего мира спешат купить билеты для участия в тиражах лотереи Powerball, что вызывает еще больший рост джекпота!

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $409 миллионов,” – представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $409 миллионов (10,9 миллиардов гривен), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Украины не придется лететь в США, чтобы принять участие в тираже знаменитой американской лотерее и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайтеtheLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerballпо минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.



Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball вам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Подтвердите ваш заказ.

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.





Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.



Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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