Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу

Powerball издавна разыгрывает потрясающие призы, но всемирную известность лотерея снискала в начале 2016, когда на кону оказался воистину чудовищный джекпот, превысивший полтора миллиарда долларов. Этот приз вызвал невероятный ажиотаж по всему миру, который только рос с каждым переходом приза, пока наконец, 16 января, 3 игрокам не удалось сорвать приз в $1,586 миллиарда.



Но как такое могло случиться, возможно спросите вы, ведь Powerball – это американская лотерея, билеты на которую продаются только на территории США… Неужели огромное количество народа приехало в США только для того, чтобы купить билет? Вовсе нет. Абсолютное большинство иностранцев купили свои билеты онлайн, воспользовались услугами таких сервисов, как TheLotter.net.



Ближайший тираж, в котором будет разыграно 322 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 28 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net.



"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $322 миллионов," – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $322 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

Что происходит, когда нерезидент США выигрывает в Powerball?