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Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу

27 августа, 2021 пятница
10:00
Экономика theLotter

В последний раз джекпот лотереи Powerball был выигран в июне 2021. За прошедшее с тех пор время призовой фонд вырос до невероятной отметки в $322 млн, или 8,4 миллиарда гривен

Powerball издавна разыгрывает потрясающие призы, но всемирную известность лотерея снискала в начале 2016, когда на кону оказался воистину чудовищный джекпот, превысивший полтора миллиарда долларов. Этот приз вызвал невероятный ажиотаж по всему миру, который только рос с каждым переходом приза, пока наконец, 16 января, 3 игрокам не удалось сорвать приз в $1,586 миллиарда.

Но как такое могло случиться, возможно спросите вы, ведь Powerball – это американская лотерея, билеты на которую продаются только на территории США… Неужели огромное количество народа приехало в США только для того, чтобы купить билет? Вовсе нет. Абсолютное большинство иностранцев купили свои билеты онлайн, воспользовались услугами таких сервисов, как TheLotter.net.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 322 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 28 августа. Вы можете приобрести  официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net.

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $322 миллионов," – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

  • Джекпот Powerball достиг $322 млн. 
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!
  • Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает


"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. 

Что происходит, когда нерезидент США выигрывает в Powerball?


Если вам повезет, и вы выиграете один из второстепенных призов лотереи, он автоматически будет переведен на ваш баланс на сайте, как только лотерейный оператор переведет деньги. Чтобы получить джекпот или другой особо крупный приз, вам придется лично приехать в США, где представитель сервиса theLotter встретится с вами и передаст вам ваш физический билет.

Случалось ли такое? Неоднократно. Хотя ни одному игроку сервиса ещё не посчастливилось сорвать джекпот Powerball, его клиенты не раз выигрывали второй приз, а также джекпоты других американских лотерей, включая $30 млн в Лото Флориды и $6,4 млн в Орегон-Мегабакс.



theLotter – это не только Powerball. На сайте вы найдете более 45 лотерей, включая Mega Millions, которые разыгрывают завтра – $288 млн – и ведущие европейские лотереи, с призами в десятки и сотни миллионов евро. Зайдите на сайт сервиса сегодня и обеспечьте свое участие в крупнейших тиражах мира. Мы надеемся, что вам повезет!
theLotter
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