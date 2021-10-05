Джекпот Евромиллионов уже достиг 178 миллионов евро, выиграть приз онлайн может любой житель Украины

Сегодня вечером будет разыграно 178 миллионов евро, и этот приз может достаться целиком одному победителю.







Стартовавший 25 февраля Супер-розыгрыш Евромиллионов все ещё ждет победителя. После трех тиражей, в которых никому не удалось угадать все номера, джекпот международной лотереи EuroMillions достиг отметки в €178 миллионов, и жители Украины имеют все шансы сорвать этот джекпот уже сегодня.



Чтобы успеть принять участие в этом тираже, вам нужно успеть купить билет до шести вечера, и выбрать пять основных номера и два номера «лаки стар». Сделать это вы можете на сайте Thelotter.net, предлагающем украинцам официальные билеты ведущих мировых лотерей.

Евромиллионы – что, где, когда?

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