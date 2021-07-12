Джеки Чан заявил о желании вступить в компартию Китая
Всемирно известный гонконгский актер Джеки Чан заявил о намерении вступить в КПК
Об этом сообщает англоязычное китайское издание Global Times.
Джеки Чан заявил о таком намерении в Пекине на торжествах по случаю столетия компартии Китая.
"Я вижу величие КПК, и она обеспечит то, что говорит, и то, что обещает, не за 100 лет, а всего через несколько десятилетий", - сказал Чан.
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"Я хочу стать членом компартии", - сказал актер.
"Когда-то известный гонконгский актер Джеки Чан уже давно является наиболее ненавистным предателем для своего народа. Его можно было приравнять к Ани Лорак, однако даже она не смогла опуститься ниже пения на центральноазиатской птицефабрике в России. Зато Джеки давно превзошел подругу Киркорова: от выступлений против мировой демократии и в поддержку кровавой оккупационной гонконгской полиции актер перешел к участию в коммунистическом терроре ", - прокомментировал заявление актера глава Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов.
Отметим, пропаганда коммунистической идеологии в Украине является незаконной, согласно статье 436-1 УК.
- Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Компартии Китая в управлении государством непременно нужно перенимать.
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