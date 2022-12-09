Джеки Чан проанонсировал выход фильма "Час пик - 4"
Всемирно известный гонконгский актер Джеки Чан заявил, что прямо сейчас работает над "Час пик - 4"
Об этом сообщает Deadline.
Джеки Чан побывал на Red Sea Film Festival и проанонсировал новую часть фильма "Час пик". По словам 68-летнего актера, на фестивале он намерен встретиться с режиссером, чтобы обсудить сценарий фильма.
Джеки Чан не рассказал, кто станет постановщиком и когда в свет выйдет "Час пик - 4". Режиссером прошлых частей является Бретт Ратнер. Однако в 2017 году сразу несколько актрис обвинили его в притязаниях, поэтому вероятнее всего, что он не будет руководить съемками новой части.
Первый фильм был выпущен в 1998 году. "Час Пик - 2" вышел в свет в 2001 году. Третью часть фанаты увидели в 2007 году. Суммарно картины заработали в прокате более $850 млн.
Боевик-комедия рассказывает о двух полицейских: один из Китая (Джеки Чан), второй из США (Крис Такер). Вместе они распутывают международные преступления в характерной комедийной манере.
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