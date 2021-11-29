Джек Дорси официально подал в отставку с должности гендиректора Twitter, его заменит Параг Агравал
В понедельник, 29 ноября, соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что уходит со своей должности и объявил о назначении нового гендиректора Парага Агравала
Об этом Дорси сообщил в своем Twitter.
"После почти 16 лет в нашей компании... я решил, что наконец пора уйти", - написал он.
Главной причиной отставки стало назначение нового генерального директора Twitter Парага Агравала, до этого являвшегося техническим директором компании.
По мнению Дорси, новый гендиректор "глубоко понимает компанию и ее нужды".
Утром 30 ноября в компании состоится встреча, где обсудят все детали смены руководства Twitter.
Справка: Дорси основал Twitter в 2006 году и был генеральным директором как Twitter, так и платежной компании Square.
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