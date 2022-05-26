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Анонс

Джазовые интерпретации из 7 регионов Украины зазвучат на Эспрессо 26 мая

26 мая, 2022 четверг
19:50
Культура

Сегодня в 23:00 слушайте и смотрите на страницах Эспрессо в соцсетях четвертую музыкальную сессию проекта #Voices_from_U. В этот раз зрителей ждет концерт, записанный в рамках проекта Игоря Закуса "Jazz Kolo"

Игорь Закус – не только гениальный исполнитель, бас-гитарист, неоднократно игравший концерты с обладателями премии Grammy. Для поклонников жанра он является одной из легенд украинской джаз-сцены, автором и продюсером, развивающим импровизационную музыку страны и помогающим развиваться другим выдающимся музыкантам. Подтверждением этих слов есть около сотни уникальных концертов проекта Jazz Kolo, который Игорь Закус положил начало еще в 2007 году. Недавний концерт зрители #Voices_from_U увидят сегодня. И он особенно актуален, ведь презентует джазовую интерпретацию традиционных мелодий из разных регионов Украины.

Приднепровье, Слобожанщина, Полесье, Подолье, Карпаты, Полтавщина, Крым – даже те наши регионы, которых напрямую не затронули боевые действия, к сожалению тоже увидели многие беды. И от того еще более ценны сохранение и презентация в мире культурного кода каждого края. Джазовые аранжировки традиционных мотивов этих 7 регионов вошли в концерт "Украинские музыкальные краски" из проекта "Jazz Kolo".

Профессиональный уровень исполнителей концерта не разочарует даже самых требовательных слушателей, ведь нам с вами повезет услышать такой состав:

  • Вокал - Сусанна Карпенко
  • Труба – Денис Аду
  • Клавишные – Юрий Середин, Усеин Бекиров, Юрий Шепета
  • Гитара – Николай Зинченко
  • Барабаны – Олег Марков
  • И, конечно, Игорь Закус – бас

ВНИМАНИЕ! Увидеть этот и другие концерты, а также поддержать проект #Voices_from_U можно по ссылке .

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