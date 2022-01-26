"Джавелин" гораздо эффективнее против танка, чем каска": политексперт о военной помощи немцев Украине

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



Политэксперт прокомментировал информацию о возможном согласовании "нормандскими" советниками переговоров между Украиной и террористами "Л/ДНР".



"Это вброс. Я могу предположить, что это, в первую очередь, россияне сделали, потому что они всегда перед какими-то переговорами, сразу сторону ставят в неудобное положение. Мы это бросили, а вы теперь оправдывайтесь. С другой стороны, я вижу, что нам это в плюс, потому что заявление Ермака - это уже мы нарисовали "красную линию" еще до переговоров, то есть мы это обсуждать 100% не будем. Но мы можем предположить, что это момент давления на украинскую делегацию", - сказал Лесной .



Он прокомментировал заявление Миноборонии ФРГ о передаче Украине пяти тысяч военных защитных шлемов



"Я тоже разочарован позицией Германии, мне больше импонирует позиция США и Великобритании и других наших друзей, которые не стесняются нам поставлять оружие. А Германия - такое впечатление, что она извиняется за Вторую Мировую войну исключительно перед Россией и не хочет, чтобы россиян убивали, но не дает нам шанс выжить. Каски и госпиталь - это очень круто, но "Джавелин" гораздо эффективнее против танка, чем каска. Мы должны рассуждать с позиции воюющей страны, а Германия давно не воевала, они думают, что можно как-то "уболтать" или "отплетят". Франция и Германия думают, как закончить войну за счет украинцев на определенный период", - подытожил эксперт.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявило, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.