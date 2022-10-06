Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме об известном модельере

Об этом сообщает Deadline.

Пока сюжет будущего фильма неизвестен. Переговоры продюсеров и режиссеров не завершены. Отмечается, что фильм охватит "ключевые отношения в жизни Лагерфельда, рассказанные через непредсказуемую призму, как и сам человек".

"Карл всегда был для меня вдохновением. Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, главное, хорошим человеком. Когда мы объединились с командой Карла Лагерфельда, мы сразу поделились творческим видением создания уважительной оды Карлу, раздвигая художественные границы того, чем может быть байопик", - сказал Лето.

Актер выступит продюсером фильм вместе с Домом Карла Лагерфельда и Эммой Ладбрук через компанию Paradox.

Доверенные лица модельера Пьер Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьян Жондо станут исполнительными продюсерами фильма. Более 35 лет Кэролайн Лебар тесно сотрудничала с Лагерфельдом как советник по его бренду и вопросам личных коммуникаций. Пьер Паоло Риги более 10 лет занимал должность генерального директора Лагерфельда. Себастьян Жондо работал 20 лет личным помощником и телохранителем дизайнера, а сегодня продолжает сотрудничество с брендом как консультант по стилю.

"Многие годы к нам обращались несколько голливудских продюсеров, которые предлагали стать партнером в фильме о культовой жизни Карла. Только после того, как мы познакомились с Джаредом и Эммой, мы почувствовали настоящую уверенность в том, что история будет рассказана художественно, как Карл хотел бы видеть. Во время наших разговоров мы создали доверительные и вдохновляющие творческие отношения, которые позволят нам очень плавно работать вместе над этим прекрасным проектом", - поделился генеральный директор KARL LAGERFELD Пьер Паоло Риги.

Известный модельер скончался в феврале 2019 года. Лагерфельда считают одним из самых знаменитых творцов этого столетия.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb