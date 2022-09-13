Джаред Лето и 6 интересных историй о нем
Джаред Лето родился в США 26 декабря 1971 года. Американский актер и рок-музыкант, солист альтернативной рок-группы "Thirty Seconds to Mars", режиссер большого количества видеоклипов. В направлении третьей творческой сферы он подписывается, как Bartholomew Cubbins. В течение своего творческого пути Лето получило много премий и наград. Среди них - "Оскар", "Золотой глобус", а премия Гильдии киноактеров США отметила его в фильме "Далласский клуб покупателей", где актер сыграл ВИЧ-инфицированную трансженщину
Личная жизнь
Джаред Лето никогда не был женат. Но это не помешало ему стать известным ловеласом из-за многочисленных любовных похождений. Относительно долгие отношения у Джареда были с актрисой Скарлетт Йоханссон, пролетевшей ураганом короткий бурный роман с Пэрис Хилтон. Актриса Линдси Лохан, датская модель Катарина Дамм, актриса Эшли Олсен, звезда сети "Панки Брюстер" Солейл Мун Фрай, актриса Кристи Макдениэлс, Тила Текила – скандальная телеведущая и стриптизерша, эротическая модель и порноактриса Криста Эйн актриса Эмбер Атертон, модели Анна Велицына и Анастасия Кривошеева и другие красивые женщины.
Джаред Лето из Камерона Диаса. Фото: Gettyimages
6 татуировок Джареда
Фото: Gettyimages
На правой руке переплетены глифы, как символ группы "30 Seconds to Mars". Вторая татуировка – крест с кругом, как символ второго муз. Альбома. На ногах Джаред вытатывал стрелки, показывающие направление вверх, как символ слогана группы Provehito in Altum. В переводе с латыни – это значит "стремиться к вершинам". Две триады возле локтей, как символ третьего альбома "30 Seconds to Mars". На правой ключице Лето запечатлел сам слоган группы, описанный выше: "Provehito in Altum". И, наконец, шестая татуировка Джареда изображает "Orbis Epsilon". Этот круг, разделенный на две половинки, из него виднеются четыре стрелки.
Ковид и Джаред Лето
Джаред узнал о пандемии коронавируса, когда вернулся из пустыни после долгих недель медитаций в одиночестве и без гаджетов. Уединение длилось двенадцать дней. На своей странице в Instagram актер сообщил, что находясь в изоляции, даже не догадывался о пандемии коронавируса. По словам Джареда, он чувствовал себя как будто вернулся в совершенно другой мир.
Секреты "вечной" молодости от Джареда Лето
Лето – веган. Человек не употребляет продукты животного происхождения. Его еда – это овощи и фрукты, орехи и сложные углеводы. Джаред симпатик питания с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Белки его организм получает из определенной категории растительных товаров. Лето – фанат спортивных тренировок, прогулок на свежем воздухе, йоги и медитаций. Такие упражнения могут снимать стресс и держать тело в форме. Лето – погружается в сон протяженностью не менее восьми часов. Это ведь один залог его молодости. Лето – экспериментатор в неординарных и часто непредсказуемых стилях одежды и внешности, потому что не боится "чужого" мнения на этот счет, а прислушивается только к собственным желаниям и интуиции. И, наконец, конечный залог молодости Джареда – это состояние души, позволяющее всегда жить своему "внутреннему ребенку".
Музыка в жизни Джареда
Лето – вокалист альтернативной группы "Thirty Seconds to Mars". Группу он основал вместе с братом Шенноном. Дата основания – 1998 год.
Состав группы с годами менялся, выпуская время от времени пластинки и студийные альбомы. Первый альбом – тезка самой группы – вышел в 2002 году. Второй – "Beautiful Lie" – 2005 года. Третий альбом – This Is War 2009 года. Четвертый – "Love Lust Faith + Dreams" датируется 2013 годом. И пятый "America" выпущен в 2018 году. Гитары Джареда имеют имена – Артемида и Пифагор.
Фильм 2022 года с Джаредом в главной роли
Фильм "Морбиус" (на языке оригинала – "Morbius") основан на персонаже комиксов Marvel - Морбиусе.
Режиссер - Даниэль Эспиноса. Джаред Лето сыграл главную роль.
Актерский состав: Мэтт Смит, Джаред Харрис, Адриа Архона, Аль Мадригал и Тайриз Гибсон.
Сюжет разворачивается вокруг доктора Майкла Морбиуса. Мужчина случайно становится вампиром. Это произошло после того, как он пытался вылечить себя от неизвестного заболевания крови.
В прокат в США картина вышла 1 апреля 2022 года. В Украине - с 9 июня.
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