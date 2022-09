Джаред Лето и 6 интересных историй о нем

Личная жизнь

Джаред Лето никогда не был женат. Но это не помешало ему стать известным ловеласом из-за многочисленных любовных похождений. Относительно долгие отношения у Джареда были с актрисой Скарлетт Йоханссон, пролетевшей ураганом короткий бурный роман с Пэрис Хилтон. Актриса Линдси Лохан, датская модель Катарина Дамм, актриса Эшли Олсен, звезда сети "Панки Брюстер" Солейл Мун Фрай, актриса Кристи Макдениэлс, Тила Текила – скандальная телеведущая и стриптизерша, эротическая модель и порноактриса Криста Эйн актриса Эмбер Атертон, модели Анна Велицына и Анастасия Кривошеева и другие красивые женщины.

Джаред Лето из Камерона Диаса. Фото: Gettyimages

6 татуировок Джареда

Фото: Gettyimages

На правой руке переплетены глифы, как символ группы "30 Seconds to Mars". Вторая татуировка – крест с кругом, как символ второго муз. Альбома. На ногах Джаред вытатывал стрелки, показывающие направление вверх, как символ слогана группы Provehito in Altum. В переводе с латыни – это значит "стремиться к вершинам". Две триады возле локтей, как символ третьего альбома "30 Seconds to Mars". На правой ключице Лето запечатлел сам слоган группы, описанный выше: "Provehito in Altum". И, наконец, шестая татуировка Джареда изображает "Orbis Epsilon". Этот круг, разделенный на две половинки, из него виднеются четыре стрелки.

Ковид и Джаред Лето

Джаред узнал о пандемии коронавируса, когда вернулся из пустыни после долгих недель медитаций в одиночестве и без гаджетов. Уединение длилось двенадцать дней. На своей странице в Instagram актер сообщил, что находясь в изоляции, даже не догадывался о пандемии коронавируса. По словам Джареда, он чувствовал себя как будто вернулся в совершенно другой мир.



Секреты "вечной" молодости от Джареда Лето

Лето – веган. Человек не употребляет продукты животного происхождения. Его еда – это овощи и фрукты, орехи и сложные углеводы. Джаред симпатик питания с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Белки его организм получает из определенной категории растительных товаров. Лето – фанат спортивных тренировок, прогулок на свежем воздухе, йоги и медитаций. Такие упражнения могут снимать стресс и держать тело в форме. Лето – погружается в сон протяженностью не менее восьми часов. Это ведь один залог его молодости. Лето – экспериментатор в неординарных и часто непредсказуемых стилях одежды и внешности, потому что не боится "чужого" мнения на этот счет, а прислушивается только к собственным желаниям и интуиции. И, наконец, конечный залог молодости Джареда – это состояние души, позволяющее всегда жить своему "внутреннему ребенку".

Музыка в жизни Джареда

Лето – вокалист альтернативной группы "Thirty Seconds to Mars". Группу он основал вместе с братом Шенноном. Дата основания – 1998 год.

Состав группы с годами менялся, выпуская время от времени пластинки и студийные альбомы. Первый альбом – тезка самой группы – вышел в 2002 году. Второй – "Beautiful Lie" – 2005 года. Третий альбом – This Is War 2009 года. Четвертый – "Love Lust Faith + Dreams" датируется 2013 годом. И пятый "America" выпущен в 2018 году. Гитары Джареда имеют имена – Артемида и Пифагор.

Фильм 2022 года с Джаредом в главной роли

Фильм "Морбиус" (на языке оригинала – "Morbius") основан на персонаже комиксов Marvel - Морбиусе.

Режиссер - Даниэль Эспиноса. Джаред Лето сыграл главную роль.

Актерский состав: Мэтт Смит, Джаред Харрис, Адриа Архона, Аль Мадригал и Тайриз Гибсон.

Сюжет разворачивается вокруг доктора Майкла Морбиуса. Мужчина случайно становится вампиром. Это произошло после того, как он пытался вылечить себя от неизвестного заболевания крови.

В прокат в США картина вышла 1 апреля 2022 года. В Украине - с 9 июня.