Джапарова: уже более 40 стран-участниц назначили координаторов по работе Крымской платформы
Более 40 стран - участниц саммита Крымской платформы уже назначили контактных лиц для координации деятельности
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в ходе дискуссии "Культурное измерение российско-украинского вооруженного конфликта: государственная политика и инструменты защиты", передает Укринформ.
"Мы уже почти финализировали один из операционных механизмов Крымской платформы - это фактически сеть контактеров или ответственных лиц в странах, которые присоединились к Крымской платформе. Обычно это работники среднего или высшего звена министерств иностранных дел. Осталось буквально три страны, которые еще определяются с кандидатами", - сказала Джапарова.
Она отметила, что в первом полугодии планируется провести консультации по всем приоритетам Крымской платформы, чтобы скоординироваться и "фактически искать определенные решения".
- Напомним, что страны-участники Крымской платформы подписали совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.
- Кроме того, после саммита Крымской платформы Украина будет работать в пяти направлениях, - Кулеба
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