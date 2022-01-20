Джапарова: уже более 40 стран-участниц назначили координаторов по работе Крымской платформы

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в ходе дискуссии "Культурное измерение российско-украинского вооруженного конфликта: государственная политика и инструменты защиты", передает Укринформ.



"Мы уже почти финализировали один из операционных механизмов Крымской платформы - это фактически сеть контактеров или ответственных лиц в странах, которые присоединились к Крымской платформе. Обычно это работники среднего или высшего звена министерств иностранных дел. Осталось буквально три страны, которые еще определяются с кандидатами", - сказала Джапарова.



Она отметила, что в первом полугодии планируется провести консультации по всем приоритетам Крымской платформы, чтобы скоординироваться и "фактически искать определенные решения".

Напомним, что страны-участники Крымской платформы подписали совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

Кроме того, после саммита Крымской платформы Украина будет работать в пяти направлениях, - Кулеба