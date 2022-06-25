Джамала выступит на благотворительном концерте в Турции

Об этом пишет TOPnews.media.

Концерт, на котором выступит победительница Евровидения-2016, украинская певица Джамала, состоится в Анталии, в театре под открытым небом. Выступление организует Ассоциация солидарности с беженцами и мигрантами. Деньги от продажи билетов пойдут на помощь украинским детям-сиротам, которые сейчас находятся в Турции.

Вчера, 24 июня, Джамала сообщила, что участвует в фестивале Glastonbury-2022. В течение последних недель певица выступала на разных благотворительных концертах в Европе, деньги направляют на помощь Украине.





2 июня группа "Друга Ріка" отчиталась о благотворительных сборах на концертах в Европе. Во время первой части тура удалось собрать средства на общую сумму 882 891 грн .

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