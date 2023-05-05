Джамала выпустила альбом "Qirim" с крымскотатарскими песнями
Украинская крымскотатарская певица Джамала 5 мая выпустила свой новый альбом "Qirim" с крымскотатарскими песнями
Об этом сообщила певица у себя в Facebook.
"Каждая из песен была найдена в определенном городе или поселке Крыма. Работа над альбомом объединила более 80 музыкантов - все для того, чтобы показать всю красоту и величие крымскотатарской культуры", - написала Джамала.
Альбом состоит из 14 традиционных крымскотатарских песен, найденных исполнительницей в разных уголках полуострова.
"Этой пластинкой я воплотила свою великую мечту — донести до всего мира, что, несмотря на любые попытки переписать историю Крыма, мы не дадим забыть правду. А ведь она кроется именно в фольклоре, в этих невероятных сюжетных линиях, которые раскрывают перед нами дневники Qirim" , – отметила певица.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 18 февраля сообщил о запуске крупного культурного проекта о Крыме и крымских татарах вместе с певицей Джамалой.
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