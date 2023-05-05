Джамала выпустила альбом "Qirim" с крымскотатарскими песнями

Об этом сообщила певица у себя в Facebook.

"Каждая из песен была найдена в определенном городе или поселке Крыма. Работа над альбомом объединила более 80 музыкантов - все для того, чтобы показать всю красоту и величие крымскотатарской культуры", - написала Джамала.

Альбом состоит из 14 традиционных крымскотатарских песен, найденных исполнительницей в разных уголках полуострова.

"Этой пластинкой я воплотила свою великую мечту — донести до всего мира, что, несмотря на любые попытки переписать историю Крыма, мы не дадим забыть правду. А ведь она кроется именно в фольклоре, в этих невероятных сюжетных линиях, которые раскрывают перед нами дневники Qirim" , – отметила певица.

Первое живое выступление с Национальным симфоническим оркестром Украины состоится 5 мая в Национальной опере, а затем пластинка впервые зазвучит вживую 11 мая в Великобритании, в Ливерпуле, совместно с BBC Philharmonic Orchestra, отмечают в Министерстве культуры и информационной политики.

Историю каждой песни, ее оригинальный текст и перевод можно найти на интерактивном сайте , посвященном QIRIM.

Песни из нового альбома вы можете послушать здесь