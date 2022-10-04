Об этом сообщает Telemagazyn .

Вечером 3 октября Джамала и Яцек Ешке в последний раз выступили в "Танцах со звездами" на телеканале POLSAT. Звезды представили свое танцевальное мастерство под песни из фильма "Грязные танцы". Джамала танцевала румбу и ча-ча-ча, однако в этот раз зрители не поддержали эту пару.

"Первой была румба и я точно ее не скоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой. Но ничего, закаляемся и верим в лучшее", – написала Джамала после первого выступления на своей странице в фейсбуке. Ранее она сообщала, что, несмотря на то, что ей тяжело дается участие в танцевальном шоу, она будет пытаться продержаться в нем как можно дольше, поскольку цель участия – сбор средств для пострадавших от войны украинских детей. О сборе средств на специальный счет напоминали во время каждого выпуска "Танцев".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb