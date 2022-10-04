Джамала выбыла из польских "Танцев со звездами", благодаря которым собирала средства для украинских детей
По решению польских зрителей украинская певица покинула шоу "Танцы со звездами" после шестого эфира
Об этом сообщает Telemagazyn .
Вечером 3 октября Джамала и Яцек Ешке в последний раз выступили в "Танцах со звездами" на телеканале POLSAT. Звезды представили свое танцевальное мастерство под песни из фильма "Грязные танцы". Джамала танцевала румбу и ча-ча-ча, однако в этот раз зрители не поддержали эту пару.
"Первой была румба и я точно ее не скоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой. Но ничего, закаляемся и верим в лучшее", – написала Джамала после первого выступления на своей странице в фейсбуке. Ранее она сообщала, что, несмотря на то, что ей тяжело дается участие в танцевальном шоу, она будет пытаться продержаться в нем как можно дольше, поскольку цель участия – сбор средств для пострадавших от войны украинских детей. О сборе средств на специальный счет напоминали во время каждого выпуска "Танцев".
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