Джамала стала первым украинским амбассадором программы равенства женщин в музыке от Spotify
Джамала стала первым амбассадором от Украины в программе Spotify EQUAL - инициативы, способствующей равенству женщин в глобальной индустрии музыки
Об этом сообщает Министерство культуры Украины.
"Проект состоит из набора музыкальных подборок EQUAL и сестринских программ, которые транслируются в 187 странах, от Японии до Аргентины, от Польши до Великобритании. А теперь — в Украине", - объясняет министерство.
Джамала стала первым амбассадором для глобального плейлиста и подборки EQUAL Ukraine. Ее трек Take Me To A Place открывает сразу две музыкальные подборки.
Также отмечается, что исполнительница принимала участие в создании плейлистов, предоставив рекомендации относительно сильнейших артисток украинской сцены.
"За любое право в жизни я боролась — быть собой, творить. Но теперь я, как и тысячи женщин в Украине, борюсь за право жить у себя дома. Сегодня мы являемся примером друг для друга, образцом выдержки и несокрушимости. Именно поэтому честь быть посольством EQUAL я хотела бы разделить с каждой украинской женщиной, которая, несмотря на ракетные обстрелы и блекауты, так бесстрашно борется за свободу жить в свободной стране, где голоса всех украинок звучат на равных", - комментирует артистка.
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