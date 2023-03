Джамала стала первым украинским амбассадором программы равенства женщин в музыке от Spotify

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

"Проект состоит из набора музыкальных подборок EQUAL и сестринских программ, которые транслируются в 187 странах, от Японии до Аргентины, от Польши до Великобритании. А теперь — в Украине", - объясняет министерство.

Джамала стала первым амбассадором для глобального плейлиста и подборки EQUAL Ukraine. Ее трек Take Me To A Place открывает сразу две музыкальные подборки.

Также отмечается, что исполнительница принимала участие в создании плейлистов, предоставив рекомендации относительно сильнейших артисток украинской сцены.

"За любое право в жизни я боролась — быть собой, творить. Но теперь я, как и тысячи женщин в Украине, борюсь за право жить у себя дома. Сегодня мы являемся примером друг для друга, образцом выдержки и несокрушимости. Именно поэтому честь быть посольством EQUAL я хотела бы разделить с каждой украинской женщиной, которая, несмотря на ракетные обстрелы и блекауты, так бесстрашно борется за свободу жить в свободной стране, где голоса всех украинок звучат на равных", - комментирует артистка.