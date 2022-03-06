Джамала спела на финале нацотбора Евровидения в Германии и собрала 67 млн евро для ВСУ

Видео выступления Джамалы опубликовали телеграмм-каналы Muzvar, передает Эспрессо.TV .

Она стала приглашенной гостьей немецкого нацотбора, где рассказала о событиях в Украине и поблагодарила за поддержку:

"На самом деле, мне бы очень хотелось быть на этом невероятном шоу и представлять свою песню, но сегодня я представляю не просто свое творчество, а представляю голоса тысяч женщин, тысяч детей, которые в этот момент находятся в бомбоубежищах, которые не могут быть здесь и видеть это шоу даже по телевидению. Я очень благодарю вас за флаги, я очень благодарю за эту поддержку. Я думаю, что это очень поднимет дух в Украине", – заявила певица. - "Мне очень хочется, чтобы вся Европа услышала, что это не просто война в Украине. Это война, происходящая в сердце Европы. И мне очень хочется, чтобы мы не стояли в стороне, не смотрели, что там стреляют, чтобы мы действительно были причастны к тому, чтобы помочь всем нам остановить эту войну, остановить эту агрессию. Это единственное, что я могу – петь и говорить об этом, сделать хотя бы что-то, чтобы предотвратить это».

Для выступления певица выбрала песню "1944", написанную о депортации и геноциде крымских татар. Во время выступления певица сдерживала слезы.

Певица сообщила, что после выступления в Берлине ему удалось собрать для защитников Украины 67 млн евро.

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