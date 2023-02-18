Джамала и Ткаченко анонсировали проект о Крыме и крымских татарах
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о запуске крупного культурного проекта о Крыме и крымских татарах вместе с певицей Джамалой
Об этом Александр Ткаченко написал в телеграме.
"Мы мало знаем о Крыме и крымских татарах" - именно это побудило Джамалу посвятить годы великому культурному проекту, о котором мир узнает в 2023 году. Знать историю - это строить наше будущее. Спасибо за такие важные в это время инициативы, которые возрождают нашу историю",- сказал глава МКИП.
- Напомним, украинская певица Людмила Белоусова, известная как Лилу45, в рамках проекта Ukraіner "Храбрые города" выпустила песню о временно оккупированном Симферополе.
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