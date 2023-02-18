Джамала и Ткаченко анонсировали проект о Крыме и крымских татарах

Об этом Александр Ткаченко написал в телеграме.

"Мы мало знаем о Крыме и крымских татарах" - именно это побудило Джамалу посвятить годы великому культурному проекту, о котором мир узнает в 2023 году. Знать историю - это строить наше будущее. Спасибо за такие важные в это время инициативы, которые возрождают нашу историю",- сказал глава МКИП.