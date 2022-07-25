Дюплантис снова побил мировой рекорд, который 26 лет удерживал Бубка
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис победил на чемпионате мира с результатом 6,21 м и побил собственный мировой рекорд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате мира в Юджине (США) Дюплантис прыгнул на 6 м 21 см и на 5 см превзошел собственное достижение на открытом воздухе.
Швед выиграл ЧМ впервые в карьере.
В прыжках с шестом мировой рекорд на открытом воздухе 26 лет принадлежал украинцу Сергею Бубке. Его в 2020 году побил Арман Дюплантис, прыгнувший на 6,15 м.
22-летнему шведу также принадлежит мировой рекорд в помещении – 6,20 м.
Чемпионат мира
Прыжки с шестом. Мужчины
25 июля
1. Арман Дюплантис (Швеция) 6,21м
2. Кристофер Нильсен (США) 5,94 м
3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) 5,94 м
- 21 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд .
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