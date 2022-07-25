Об этом сообщает Еспресо.TV.

На чемпионате мира в Юджине (США) Дюплантис прыгнул на 6 м 21 см и на 5 см превзошел собственное достижение на открытом воздухе.

Швед выиграл ЧМ впервые в карьере.

В прыжках с шестом мировой рекорд на открытом воздухе 26 лет принадлежал украинцу Сергею Бубке. Его в 2020 году побил Арман Дюплантис, прыгнувший на 6,15 м.

22-летнему шведу также принадлежит мировой рекорд в помещении – 6,20 м.

Чемпионат мира

Прыжки с шестом. Мужчины

25 июля

1. Арман Дюплантис (Швеция) 6,21м

2. Кристофер Нильсен (США) 5,94 м

3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) 5,94 м

21 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд .

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