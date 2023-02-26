Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис преодолел высоту 6,22 м и установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дюплантис побил рекорд на соревнованиях во французском Клермон-Ферране. Швед прыгнул на 6,22 м и на 2 см превзошел собственное достижение, установленное в прошлом году на чемпионате мира в зале в Белграде.
Арману Дюплантису также принадлежит мировой рекорд на открытом воздухе - 6,21 м. Он побил мировой рекорд в прыжках с шестом в шестой раз. 23-летний швед является действующим чемпионом мира и обладателем золота Олимпиады-2020.
- 25 июля 2022 года Арман Дюплантис победил на чемпионате мира с результатом 6,21 м и побил собственный мировой рекорд .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.25
Покупка 39.25Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное