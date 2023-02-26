Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дюплантис побил рекорд на соревнованиях во французском Клермон-Ферране. Швед прыгнул на 6,22 м и на 2 см превзошел собственное достижение, установленное в прошлом году на чемпионате мира в зале в Белграде.

Арману Дюплантису также принадлежит мировой рекорд на открытом воздухе - 6,21 м. Он побил мировой рекорд в прыжках с шестом в шестой раз. 23-летний швед является действующим чемпионом мира и обладателем золота Олимпиады-2020.