Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Добрый вечер. Хлопок. Даже дырявая ПВО не помогла. В направлении базирования оккупантов по цвету дыма не выбрали папу. Но очень старались. Какой красивый вечер", - пишет Андрющенко.

После этого появилась информация о прилетах в районе аэропорта.