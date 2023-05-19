"Дырявая ПВО не помогла": Андрющенко сообщил о прилетах в пригороде Мариуполя и районе аэропорта
Вечером пятницы, 19 мая, в пригороде Мариуполя и районе аэропорта произошел хлопок
Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Добрый вечер. Хлопок. Даже дырявая ПВО не помогла. В направлении базирования оккупантов по цвету дыма не выбрали папу. Но очень старались. Какой красивый вечер", - пишет Андрющенко.
После этого появилась информация о прилетах в районе аэропорта.
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