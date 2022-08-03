Дымовая завеса. Дмитрий Кулеба отрицает готовность России к переговорам
Все заявления российских властей о "готовности к диалогу" являются дымовой завесой, - считает министр иностранных дел Украины
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - только дымовапя завеса", - считает глава внешнеполитического ведомства Украины.
- 2 августа Россия заявила о "конце эпохи сотрудничества с Западом".
- 2 августа на дебатах в ООН представитель Украины заявил о том, что Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия.
- В тот же день министр иностранных дел Украины подверг жесткой критике противников поставки оружия Украине.
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