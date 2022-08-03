Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - только дымовапя завеса", - считает глава внешнеполитического ведомства Украины.