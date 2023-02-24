Об этом он заявил во время пресс-конференции , посвященной году с момента полномасштабного вторжения России.

Зеленский отметил, что Украине нужны самолеты, прежде всего для защиты неба, и партнеры понимают это. Единственным слабым местом являются сроки поставки оружия, которые нужно ускорить.

"Защита неба - это ПВО, ловцы дронов и т.д. Также мы говорим сегодня о самолетах. Это часть ПВО. И наши партнеры понимают, что мы хотим использовать их как защиту нашего неба, инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали важные шаги вперед. Моя встреча с премьером Великобритании дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что по итогам встречи с премьером Польши Моравецким открывается возможность обучения украинских военных на самолетах F-16.

"У нас переговоры и есть реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами будет возможность получить эти учения и эти самолеты. Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает. Некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", – подытожил Зеленский.