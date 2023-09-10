Дым в Москве, Питере и Крыму: где взрывалось у врага в течение недели

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.

Громкие ночи в Москве и Питере

Фото: Телеграмм МЧС РФ

В двух крупнейших городах РФ "хлопок" уже традиционно приходил ночью, в российском Минобороны также традиционно писали, что "все цели были уничтожены".

5 сентября в России сообщили , что ПВО удалось сбить летевшие на Москву беспилотники. В аэропортах отменили рейсы. Минобороны РФ уверяет, что беспилотники уничтожены в небе над Калужской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин дополнил, что атака была направлена на столицу РФD в результате падения обломков БПЛА в Истринском районе Подмосковья поврежден "бытовой объект".

Также во вторник, 5 сентября, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв во дворе военкомата в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. В результате взрыва шахта получила незначительные повреждения, о пострадавших не сообщалось.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. А в российском МЧС информировали о большом пожаре. В Минбороны РФ традиционно сообщило, что сбило все дроны: "Киев пытался атаковать тремя беспилотниками самолетного типа объекты на территории Российской Федерации. Один уничтожен средствами ПВО над Московской областью, еще два — над Ростовской".

Мощный "хлопок" в разных областях России

Фото: ТАСС

На других территориях РФ также было шумно и взрывоопасно из-за работы украинских сил и дронов.

Ночью против 4 сентября российские ПВО якобы предотвратили атаку украинских беспилотников. По версии российского министерства, якобы два украинских дрона нейтрализовали в воздухе над акваторией Черного моря вблизи временно оккупированного Крымского полуострова, а также над территорией Курской области.

Российский добровольческий корпус (РДК) взял ответственность за очередной рейд в Брянскую область, который состоялся утром 4 сентября. Российские добровольцы отметили, что во время операции в Брянской области были ликвидированы два сотрудника пограничной службы ФСБ. Кроме того, представители РДК высмеяли заявления российской стороны об успешном отражении рейда.

В ночь на 7 сентября прогремел мощный взрыв в Ростове-на-Дону. Российские телеграмм-каналы сообщили, что инцидент произошел у штаба Южного военного округа. Власти заявили о двух беспилотниках, которые сбила система ПВО.

Также в ночь на 7 сентября в Брянской области РФ якобы раздались взрывы. Губернатор обвинил Украину в атаке беспилотником. По словам губернатора, российское ПВО уничтожило беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений вроде бы нет, а на месте работают оперативные службы.

Также 7 сентября в Волгоградской области РФ неизвестный беспилотник якобы пытался атаковать военный объект - местные власти утверждают, что он был "нейтрализован".

7 сентября губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.

Днем субботы, 9 сентября, в России заявили об обстреле ВСУ села Староселье Белгородской области РФ. В результате вероятной атаки без электроэнергии остаются жители еще одного села. Пострадавших нет.

Взрывы на временно оккупированных территориях

Наши спецслужбы работали и по целям на временно оккупированных территориях.

7 сентября появилась информация, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ - один оккупант погиб, четверо ранены. Источники в СБУ сообщают, что взорванные ФСБшники работали во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мер "и при этом – пытать украинцев".

9 сентября в оккупированном россиянами Симферополе горела военная часть, а в Феодосии заметили густой дым, хотя оккупационные власти заявили о якобы "бытовом возгорании", но местные слышали "хлопки".

Ночью и утром воскресенья 10 сентября в российском министерстве обороны сообщили об атаке группы неизвестных беспилотников на территорию временно оккупированного Крыма и Брянской области. Минобороны РФ добавляет, что якобы средствами ПВО были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

Как бонус на этой неделе стало известно , что российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Азовском море из-за "сложной погоды". Однако, к сожалению, экипаж удалось спасти.

Мнения экспертов

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне получили новую партию "шахедов". Потому их обстрелы Одесчины усилились. Также она рассказала, что российские войска столкнулись с проблемами с транспортными маршрутами, соединяющими временно оккупированную материковую Украину с Крымом. Большинство мостов, которые они использовали, повреждены, что не позволяет им перевозить тяжелую технику и вооружение.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается. Правда, разведка не раскрывает деталей.

"Пока этот комплекс мер продолжается. Деталей мы раскрывать не будем, но все поставленные цели (во время высадки украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа) были достигнуты. Есть уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских. катера", – сказал он.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко считает, что крылатая ракета "Нептун" приобрела новую систему наведения.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Один из представителей Минобороны Украины неофициально подтвердил, что именно украинской крылатой ракетой, переработанной из комплекса "Нептун", был поражен российской ЗРК С-400 "Триумф" у мыса Тарханкут 23 августа. Он привел некоторые неофициальные данные: дальность ракеты "Нептун" повысить с 300 км до 400 км. Вес боевой части в значительной степени повысили со 150 до 350 кг", - пояснил Романенко и добавил, что теперь ракета стала компактнее.

Как отмечает Newsweek, Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их в качестве аналогов ATACMS и Taurus.

Также отметим, что ВСУ официально заявили , что начали применять дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. Он самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, что исключает человеческий фактор. Дальность полета дрона – 10 км. При этом он может летать даже в ночное время, благодаря оснащению инфракрасной оптикой. Эксперт Defense Express заявил Эспрессо, что такой дрон с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя.

Во время специального события Киевского форума безопасности, генерал Дэвид Петреус, комментируя ситуацию на фронте, заявил , что не видел ничего подобного со времен Второй мировой и высоко оценил действия украинских военных. По мнению Дэвида Петреуса, ситуация на фронте пока достаточно уникальна:

"Я не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Россияне не особо поражают знаниями или действиями на поле боя, но они создали чрезвычайно выдающуюся систему обороны, и ее довольно трудно преодолеть".

В то же время он подчеркнул, что ВСУ демонстрируют поразительные способности адаптации к ведению военных действий в условиях огромных минных полей, траншей, противотанковых рвов и постоянных обстрелов врага: "Украинская реакция на это все очень впечатляющая".