Дым и выстрелы в Крыму: оккупанты сообщают об учениях и дронах-разведчиках

О ситуации вблизи моста сообщало издание "Крым. Реалии" со ссылкой на местные паблики.

"Телеграмм-каналы сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях в Севастополе. Движение по Керченскому мосту приостановлено", - говорится в сообщении.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что до 23:00 в Казачьей бухте Севастополя проходят обучение военных РФ.

В то же время, минобороны РФ заявило, что над акваторией Черного моря якобы был зафиксирован полет двух беспилотников, информирует ТАСС.

Пишут, что это MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые "вели воздушную разведку" в районе Крымского полуострова. В российском ведомстве утверждают, что подняли два истребителя и тогда БПЛА "изменили направление полета и покинули районы".

"Крым.Реалии" отмечают , что на сайте сервиса Flightradar в то время не было зафиксировано ни одного беспилотника в районе Крыма.

Взрывы у Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российского ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 кафиры перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и следствия взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так.

По данным военных, Крымский мост ныне на этапе так называемого проветривания, поэтому его часто закрывают и открывают, он не работает на полную мощность.

22 августа ГУР сообщило , что российские кафиры проводят подготовительные работы для затопления шести плавсредств в районе Керченского пролива для защиты моста от ударов ВСУ.