Дыхание может влиять на формирование памяти человека, - исследование
Исследователи из Японии обнаружили, что наши модели дыхания и их влияние на мозг могут укрепить или ослабить способность человека к формированию памяти
Об этом сообщает ScienceAlert.
Отмечается, что естественное и спонтанное дыхание нашего организма называется медуллярной дыхательной активностью, в честь продолговатого мозга – центра контроля дыхания головного мозга. Особенно важно небольшое скопление нейронов в так называемом комплексе пре-Бетцингера, содержащихся внутри продолговатого мозга.
Нейробиолог Нодзома Накамура из медицинского университета Хиого в Японии говорит, что дыхание является фундаментальным действием для жизнеобеспечения млекопитающих. По его словам, последние исследования показывают, что дыхание может оказывать влияние на состояние человеческого мозга.
В этом новом исследовании ученые вмешивались в скопление нейронов в мозге генетически модифицированных мышей. Они обнаружили, что когда мыши временно прекращали дышать, они были менее способны формировать важные воспоминания во время тестов на распознавание объектов и формирование страха.
К тому же, паузы в дыхании также влияют на активность гиппокампа мозга во время припоминания - ключевого для хранения долговременной и кратковременной памяти. В последующих тестах принудительное нерегулярное дыхание улучшало память мышей, в то время как замедление дыхания ухудшало ее.
Предыдущее исследование той же команды уже продемонстрировало, что переключение от выдоха к вдоху в начале или внутри процесса упоминания замедляло людей. После этого было проведено еще одно исследование, в котором использовали сканирование мозга, чтобы связать ухудшение памяти с дезактивацией височно-теменного соединения. Оно выполняет много разных задач, обрабатывая информацию изнутри и извне тела и обнаруживая ответные реакции.
Авторы научной статьи предполагают, что преднамеренная корректировка наших моделей дыхания может помочь в других терапевтических способах.
"Определение подробной роли дыхания и молекулярных механизмов в мозге является предметом будущих исследований, чтобы понять влияние стрессоустойчивости. Способ манипулирования дыханием и применение дыхательных упражнений будет иметь решающее значение для лечения и терапии депрессии и нервно-психических расстройств", - утверждает нейробиолог Накамура.
- Также ученые выяснили , что здоровый молодой человек может умереть, выдержав шесть часов тепла при 35°C в сочетании со 100% влажностью. Недавние новые исследования свидетельствуют о том, что этот порог может быть даже ниже.
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