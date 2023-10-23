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"Дьявольская комета" приближается к Земле впервые за последние 70 лет

23 октября, 2023 понедельник
10:37
Наука

Комета 12P/Pons-Brooks, известная как "Комета дьявола", приближается к Земле. Исследователь говорит, что комета велика и необычна, но ее угрожающее название не означает, что она представляет угрозу нашей планете

Об этом сообщает Science Alert .

Так называемая "Комета дьявола" пронесется мимо Земли и разразится на своем пути вокруг Солнца. Исследователь, изучающий подобные явления, рассказал, что хотя комета велика и необычна, ее угрожающее название – намек на сходство с рогами – не означает, что она представляет какую-то угрозу для третьей планеты от Солнца.

В последний раз комета, известная ученым как 12P/Pons-Brooks, появлялась в небе Земли более 70 лет назад. Судя по ее яркости, астрономы подсчитали, что твердая часть кометы, или ее ядро, имеет размер около 20 километров в диаметре - примерно вдвое больше Эвереста.

По словам Тедди Кареты, научного сотрудника обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, кометы обычно имеют ширину от 1 до 2,9 км.

Вероятно, комета будет наиболее заметна следующей весной. По словам Кареты, при ближайшем приближении комета все еще будет на расстоянии около полутора астрономических единиц, или даже больше: даже дальше от Земли, чем Солнце.

"Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль, но это не потому, что она будет очень близко, - говорит Карета. "Это потому, что она просто очень яркая".

Действительно, комета и яркая, и очень необычная. Ее "рога" - это действительно хвосты газа и пыли, образованные странной серией взрывных вспышек, которые ученые до сих пор не понимают. В этом году было зафиксировано две такие вспышки: сначала в июле, а затем в начале этого месяца.

По словам Кареты, "вспышка" - это "когда кометы внезапно становятся гораздо активнее", выбрасывая тонны газа и пыли за короткий промежуток времени. Когда это происходит, "комета очень быстро становится ярче, а потом как бы угасает до прежней яркости", - сказал он. "И в Понс-Бруксе это очень, очень яркие вспышки – очень, очень большие вспышки. И именно это делает эту комету такой интересной для ученых".

Эти вспышки были особенно интересны из-за их частоты и того, где они происходили. Одна из теорий состоит в том, что кометы содержат формы льда, которые, впервые подвергаясь воздействию солнечного тепла, влекут за собой взрывы летучих веществ. Но эти взрывы обычно наблюдались ближе к Солнцу и не часто. По словам Кареты, "это может произойти дважды через пять лет".

Комета Понс-Брукса, напротив, взрывается относительно часто и, как ни странно, далеко от Солнца. Сейчас она находится дальше Марса, отметил Карета, где "просто недостаточно тепло". Это вызывает вопрос: "Откуда берется энергия, питающая такие большие вспышки? И тот факт, что она, очевидно, может делать их так много и так часто?"

Ожидается, что комета достигнет пика яркости в середине апреля 2024 года, когда она продолжит свое 71-летнее путешествие вокруг Солнца. Астрономы, как профессиональные, так и любители, с нетерпением ждут этого.

"Я думаю, что многие люди очень взволнованы этим", - сказал Карета.

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США
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