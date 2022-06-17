Об этом написал в Facebook бывший народный депутат Украины, общественный деятель Борислав Береза.

"После того как стало известно, что Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата для вступления в Европейский Союз, глава ОП Андрей Ермак опубликовал список условий, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС", — написал Береза.

"Но, как известно, дьявол скрывается в деталях, - продолжил экс-нардеп. - Поэтому когда Ермак пишет, что ЕС ожидает от нас того, что "должен заработать антиолигархический закон", это ложь. Потому что ЕС ожидает другого. Европейцы ждут, чтобы использование антиолигархического закона было реализовано именно юридически обоснованным и обязательно с учетом заключения Венецианской комиссии.

Береза пишет, что ЕС действительно хочет, чтобы закон ограничил чрезмерное влияние олигархов на экономику, политическую и общественную жизнь. "Но не чтобы кто-то в ОП по своему усмотрению решал, кто олигарх, а кто нет, по той причине, что он его "кошелек" или спонсор избирательной кампании. А еще в ЕС хорошо знают, что целью этой версии закона, который у нас называют "антиолигархическим", является контроль над СМИ и телеканалами, а также любое препятствование критике. И он точно не соответствует выводам Венецианки", - подчеркнул Борислав Береза.

17 июня еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Варгеи назвал обстоятельства, при которых Молдова и Украина могут начать переговоры о вступлении в ЕС.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb