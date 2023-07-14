Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Дядя Ваня
OPINION

Дядя Ваня

Александр Вильчинский
14 июля, 2023 пятница
20:05
Мнение

Иногда только спрашиваю себя, а что-нибудь изменилось бы, если бы дядя после армии, скажем, вернулся в Хмельнитчину?

Когда на недавней совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции кто-то из чешских журналистов поинтересовался у президента Украины Владимира Зеленского, не угрожает ли после украинской победы выселение русскоязычным гражданам Украины в Россию, как это случилось после 1945-го с немецкоязычным населением Судетской области Чехии, тот ответил достаточно четко, что нет. А еще он повторил нам всем известное, что с общением на любом языке в Украине никогда не было проблем, и что россияне из-за обстрелов и бомбардировок на востоке и юге страны преимущественно русскоязычных и убивают, и поэтому многие из них, видя это, сознательно переходят на украинский. Кстати, к таким можно отнести и самого Владимира Зеленского, который за это время также прошел путь от "какая разница" до украиноязычия, к которой его, кроме всего прочего, конечно, обязывает еще и должность. А чешскому журналисту можно было еще и напомнить, что, в отличие от Чехии 1945-го, оккупированной советами, фактически пришедшими на смену нацистам, и где сами чехи ничего не решали, Украина все же является демократическим правовым государством.

Читайте также: Дедовая ошибка

Вот только относительно перехода русскоязычных на украинский, то, как бы нам этого ни желалось, президент издал более желаемое, чем действительное. К сожалению, в мегаполисах востока и юга русификация продолжается до сих пор. Изменилось только, что теперь бьют не за украинский, как при совке, а за замечания относительно русского, как недавно на Киевщине.

Да у меня здесь свои болезненные рефлексии. Когда думаю о последствиях русификации украинцев, то, например, каждый раз вспоминаю отца младшего брата дядю Ваню, именно так он сам себя называл, и мы тоже.

Родился он в подольском селе в Хмельницкой области, после школы в конце 1950-х – совармия, служба на границе с Румынией на территории тогдашней Молдавской ССР, там в Кишиневе и остался после службы, работал на заводе. Женился на тете Свете родом из Курщины, что в России. Именно от них я впервые услышал русский еще дошкольником. И от дяди с тетей, и от своих двоюродных: сестры Инны и брата Антоши (имена несколько изменены). Хотя дядя все же чаще обращался, собственно, тем западно-подольским диалектом, которым разговаривал в своем селе с детства, где были и "рискаль", и "верета" - слова необычные для южной Волыни, где я вырастал, но все же на украинском, но только к нам. С женой и детьми, конечно, только на русском. А чтобы об изучении молдавского, такого от них я никогда и не слышал. Мы ездили к ним, они к нам, и хотя тетя Света иногда могла помазать маслом вареники с вишнями, которые потом ел только дядя, приговаривая: "Кашу маслом не испортишь..." - все же мы как-то понимали.

Читайте также: То Ленин придумал эрефию

Хуже стало, когда Украина и Молдова провозгласили независимость. Что я уже наслушался от дяди историй о той границе, которая портила ему жизнь, то отдельная тема! А еще, помню, он постоянно нахваливал коммуниста Воронина, тогдашнего президента Молдовы. Тетя Света, вероятно, тоже тяжело пережила распад сересера, по крайней мере, в гости друг к другу мы больше не ездили. Разве сам дядя еще наведывался в бабино село, а летом подолгу жил там, на Хмельнитчине, и где мы порой пересекались.

К тому времени мне уже было понятно, что мои дядя и тетя в Молдове типичные представители "пятой колонны", которые, живя в этой стране, не воспринимают ни ее язык, ни культуру, а только и мечтают о возвращении совка.

Дальнейшее развитие этой истории таково, что моя двоюродная сестра Инна родила, хотя и замуж не вышла, сына назвали Никитой. Дядя говорил Никита, с ударением на последнем слоге. Говорят, он был против зятя-молдаванина. Тетя Света заболела и вскоре умерла. Дядя пережил ее на несколько лет. Антоша после того, как родителей не стало, уехал в Германию, где работал на каком-нибудь заводе. А когда началась война, вдруг написал мне на ФБ целиком в российском пропагандистском нарративе "деды воевали", вспомнив нашего общего деда Сянька, его пребывание в немецком плену, и то, как немецкий конвоир саблей перерубил ему плечо во время загрузки на баржу где-то Балтийский. И закончил это свое послание, обвинив меня в беспамятстве, ну и всю Европу в беспамятстве и гнилости тоже. На это я ему только ответил, что тот конвоир с саблей на барже, вероятно, был не немец, а не иначе какой-то русский власовец из донских казачек, которых в составе вермахта воевало десятки тысяч, потому что немцы с саблями не ходили?.. Больше не пишет, и ладно. Хотя я даже не закидывал ему, мол, почему ты так не любишь Европу, а отправился туда жить?

Читайте также: Когда война закончится?

Инна же своего Никиту отдала на учебу таки в Москву, а куда еще?.. Грустно все это пересказывать. Иногда только спрашиваю себя, а что-нибудь изменилось бы, если бы дядя после армии, скажем, вернулся в Хмельнитчину? Или переехал в Одессу? Хотя, если бы в Одессу, а еще в то время, вряд ли что-то изменилось?.. Да, наверное, у многих были, или есть свои такие дяди Вани.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
Молдова
Война с Россией
Читайте также:
13 июля, 2023 четверг
В 47-й ОМБР "Магура" назначили главного сержанта вместо Валерия Маркуса
13 июля, 2023 четверг
Китай не будет мешать РФ снова напасть на Украину в 2026 году и заинтересован в спасении Путина, - военный эксперт Бадрак
14 июля, 2023 пятница
Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
15 июля
08:05
OPINION
В неразрушенной России будут лелеять реваншизм
08:00
Обзор
Шпионы, предатели и Камю с Бандерой – 5 книг, в которых творится история
07:14
За сутки между украинскими войсками и захватчиками произошло 32 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ
05:59
ЮАР должна "поступить правильно", когда Путин приедет на саммит БРИКС, - прокурор МКС Карим Хан
05:36
Путин стремится сохранить ЧВК Вагнера как боевую силу, но без Пригожина - ISW
05:08
Мировой нефтесервисный гигант SLB полностью прекращает поставки в РФ
04:40
В столице Канады торнадо повредило более ста домов
04:12
В Молдове после стрельбы в аэропорту в отставку ушли три министра
03:44
В Швеции после Корана разрешили сжечь Библию и Тору
03:16
Ростислав Шурма
В ОП проведут встречи с бизнесом: обсудят факты давления правоохранителей и фискалов, - СМИ
02:48
Залужный: Мы продолжим убивать врага на его территории собственным оружием
02:20
Германия до 2027 года планирует выделить Украине оружия на 17 млрд евро, - Шольц
01:52
На юге Украины объявлена воздушная тревога: в Запорожье слышны взрывы
01:45
суд
Гибель людей возле закрытого укрытия: заместителя директора заведения оставили под домашним арестом
01:24
Энергоатом не будет подписывать соглашения с РФ при закупке ядерных реакторов в Болгарии
00:56
ЕС и ЕЦБ обсуждают использование доходов от 200 млрд евро замороженных активов РФ, - Bloomberg
00:28
В Нидерландах объявили дату проведения внеочередных выборов
00:18
Эксклюзив
В районе Бахмута сейчас украинский акцент, мы начинаем двигаться в три стороны одновременно, - военный эксперт Свитан
00:07
Президент Литвы назвал "очень важным условием" вступления Украины в НАТО борьбу с пятой колонной
00:02
Мудрик попал в престижный рейтинг футболистов Лиги чемпионов
2023, пятница
14 июля
23:36
Эксклюзив
Мы работаем, чтобы украинские общины в разных странах стали политическими силами, - президент Всемирного Конгресса Украинцев Грод
23:23
"Решил изучать международное право": Залужный рассказал, как его задержали в Брюсселе по запросу РФ
23:04
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 14 июля
22:42
Залужный об освобождении Крыма: "Сделаю, как только буду иметь ресурсы. Мне плевать - никто меня не остановит"
22:10
Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю на содержание под стражей
21:58
Буданов заявил, что в Украине уже существует аналог израильского Моссада
21:26
россия хакер
Российские хакеры Armageddon активизировались в системах госорганов Украины, - Госспецсвязи
21:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Тактика ВСУ в наступлении может быть продолжительной, но результативной: военные итоги недели
21:13
Эксклюзив
Можно ожидать до конца года повышения зарплат: эксперт рынка труда назвал причину
21:00
Эксклюзив
Путин имел бы шанс избежать правосудия, если бы сейчас вывел войска из Украины, - дипломат Чалый
20:27
Зеленский: оккупанты на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, каждый успех ВСУ заслуживает благодарности
19:49
Враг запустил фейк, якобы на польском авторынке продается тяжелая техника из Украины
19:27
Генштаб: наступательная операция на южном направлении продолжается. ВСУ ударили по ЗРК и 9 артсредствам РФ
19:12
Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
19:01
Эксклюзив
Эвакуация граждан Сумщины из приграничных громад будет проводиться в пределах области, - заместитель райадминистрации Бицак
19:00
Обзор
Победные новости 506-го дня войны: агенты Буданова в окружении Путина и успехи ВСУ на фронте
18:46
Россияне устроили облаву в Мелитополе: останавливают автомобили и маршрутки, проверяют телефоны
18:43
Обзор
Новая "Миссия невыполнима" или псевдостарый "Клуб чудес": кино на выходные
18:35
Кэмерону предложили снять сериал о затонувшем батискафе "Титан", - The Sun
18:16
Эксклюзив
Общий голос мирового украинства, правительства и Зеленского приведет нас к победе, - вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев Романив
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV