Когда на недавней совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции кто-то из чешских журналистов поинтересовался у президента Украины Владимира Зеленского, не угрожает ли после украинской победы выселение русскоязычным гражданам Украины в Россию, как это случилось после 1945-го с немецкоязычным населением Судетской области Чехии, тот ответил достаточно четко, что нет. А еще он повторил нам всем известное, что с общением на любом языке в Украине никогда не было проблем, и что россияне из-за обстрелов и бомбардировок на востоке и юге страны преимущественно русскоязычных и убивают, и поэтому многие из них, видя это, сознательно переходят на украинский. Кстати, к таким можно отнести и самого Владимира Зеленского, который за это время также прошел путь от "какая разница" до украиноязычия, к которой его, кроме всего прочего, конечно, обязывает еще и должность. А чешскому журналисту можно было еще и напомнить, что, в отличие от Чехии 1945-го, оккупированной советами, фактически пришедшими на смену нацистам, и где сами чехи ничего не решали, Украина все же является демократическим правовым государством.

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Вот только относительно перехода русскоязычных на украинский, то, как бы нам этого ни желалось, президент издал более желаемое, чем действительное. К сожалению, в мегаполисах востока и юга русификация продолжается до сих пор. Изменилось только, что теперь бьют не за украинский, как при совке, а за замечания относительно русского, как недавно на Киевщине.

Да у меня здесь свои болезненные рефлексии. Когда думаю о последствиях русификации украинцев, то, например, каждый раз вспоминаю отца младшего брата дядю Ваню, именно так он сам себя называл, и мы тоже.

Родился он в подольском селе в Хмельницкой области, после школы в конце 1950-х – совармия, служба на границе с Румынией на территории тогдашней Молдавской ССР, там в Кишиневе и остался после службы, работал на заводе. Женился на тете Свете родом из Курщины, что в России. Именно от них я впервые услышал русский еще дошкольником. И от дяди с тетей, и от своих двоюродных: сестры Инны и брата Антоши (имена несколько изменены). Хотя дядя все же чаще обращался, собственно, тем западно-подольским диалектом, которым разговаривал в своем селе с детства, где были и "рискаль", и "верета" - слова необычные для южной Волыни, где я вырастал, но все же на украинском, но только к нам. С женой и детьми, конечно, только на русском. А чтобы об изучении молдавского, такого от них я никогда и не слышал. Мы ездили к ним, они к нам, и хотя тетя Света иногда могла помазать маслом вареники с вишнями, которые потом ел только дядя, приговаривая: "Кашу маслом не испортишь..." - все же мы как-то понимали.

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Хуже стало, когда Украина и Молдова провозгласили независимость. Что я уже наслушался от дяди историй о той границе, которая портила ему жизнь, то отдельная тема! А еще, помню, он постоянно нахваливал коммуниста Воронина, тогдашнего президента Молдовы. Тетя Света, вероятно, тоже тяжело пережила распад сересера, по крайней мере, в гости друг к другу мы больше не ездили. Разве сам дядя еще наведывался в бабино село, а летом подолгу жил там, на Хмельнитчине, и где мы порой пересекались.

К тому времени мне уже было понятно, что мои дядя и тетя в Молдове типичные представители "пятой колонны", которые, живя в этой стране, не воспринимают ни ее язык, ни культуру, а только и мечтают о возвращении совка.

Дальнейшее развитие этой истории таково, что моя двоюродная сестра Инна родила, хотя и замуж не вышла, сына назвали Никитой. Дядя говорил Никита, с ударением на последнем слоге. Говорят, он был против зятя-молдаванина. Тетя Света заболела и вскоре умерла. Дядя пережил ее на несколько лет. Антоша после того, как родителей не стало, уехал в Германию, где работал на каком-нибудь заводе. А когда началась война, вдруг написал мне на ФБ целиком в российском пропагандистском нарративе "деды воевали", вспомнив нашего общего деда Сянька, его пребывание в немецком плену, и то, как немецкий конвоир саблей перерубил ему плечо во время загрузки на баржу где-то Балтийский. И закончил это свое послание, обвинив меня в беспамятстве, ну и всю Европу в беспамятстве и гнилости тоже. На это я ему только ответил, что тот конвоир с саблей на барже, вероятно, был не немец, а не иначе какой-то русский власовец из донских казачек, которых в составе вермахта воевало десятки тысяч, потому что немцы с саблями не ходили?.. Больше не пишет, и ладно. Хотя я даже не закидывал ему, мол, почему ты так не любишь Европу, а отправился туда жить?

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Инна же своего Никиту отдала на учебу таки в Москву, а куда еще?.. Грустно все это пересказывать. Иногда только спрашиваю себя, а что-нибудь изменилось бы, если бы дядя после армии, скажем, вернулся в Хмельнитчину? Или переехал в Одессу? Хотя, если бы в Одессу, а еще в то время, вряд ли что-то изменилось?.. Да, наверное, у многих были, или есть свои такие дяди Вани.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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