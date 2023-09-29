Двум жителям Киевщины объявили подозрение в хранении ЗРК "ТОР" и зенитных ракет оккупантов
Двое жителей Бориспольского района Киевской области подозреваются в незаконном получении и хранении зенитно-ракетного комплекса "ТОР" и зенитных ракет оккупантов: изъятые боеприпасы передали ВСУ
Об этом сообщает полиция Киевской области.
По данным следствия, 38-летний и 45-летний мужчины незаконно достали российское оружие, оставленное оккупантами во время боевых действий на территории Черниговской области.
"Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов к комплексу - их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе ", – говорится в сообщении.
Также у мужчин изъяли 2 секции с 8 зенитными ракетами. Они предназначены для противовоздушной и противоракетной обороны.
Жителям Бориспольского района сообщили о подозрении по факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
В полиции добавили, что по решению суда ракеты стоимостью около 30 миллионов гривен передали на нужды ВСУ.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее Служба безопасности Украины изъяла оружейный склад у жителя прифронтового поселка Украинка Бериславского района Херсонской области. Он пытался продать трофейное оружие рашистов местному криминалитету.
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