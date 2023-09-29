Двум жителям Киевщины объявили подозрение в хранении ЗРК "ТОР" и зенитных ракет оккупантов

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным следствия, 38-летний и 45-летний мужчины незаконно достали российское оружие, оставленное оккупантами во время боевых действий на территории Черниговской области.

"Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов к комплексу - их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе ", – говорится в сообщении.

Также у мужчин изъяли 2 секции с 8 зенитными ракетами. Они предназначены для противовоздушной и противоракетной обороны.

Жителям Бориспольского района сообщили о подозрении по факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В полиции добавили, что по решению суда ракеты стоимостью около 30 миллионов гривен передали на нужды ВСУ.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.