Двум российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы
В среду, 27 сентября, стало известно, что российским пропагандистам Константину Сивкову и Тимофею Сергецеву подбросили под дверь свиную голову
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА-Новости".
Тимофей Сергийцев, являющийся колумнистом "РИА-Новсты", заявил, что раньше ему неоднократно угрожали неизвестные, звонили по телефону и отправляя письма. А теперь пропагандист нашел под своей дверью свиную голову.
Сергийцев – российский политтехнолог, автор публикации "Что Россия должна сделать с Украиной?", в которой он призвал убивать украинцев.
Свиную голову подбросили под дверь и российскому военному эксперту и пропагандисту Константину Сивкову. По словам пропагандиста, затем ему пришел анонимный звонок. Неизвестный требовал, чтобы тот отказался от поддержки СВО и угрожал убийством.
- 25 сентября подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики распространили фейк о том, что украинское подразделение "Азов" якобы проводило "сатанинский обряд".
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