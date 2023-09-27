Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА-Новости".

Тимофей Сергийцев, являющийся колумнистом "РИА-Новсты", заявил, что раньше ему неоднократно угрожали неизвестные, звонили по телефону и отправляя письма. А теперь пропагандист нашел под своей дверью свиную голову.

Сергийцев – российский политтехнолог, автор публикации "Что Россия должна сделать с Украиной?", в которой он призвал убивать украинцев.

Свиную голову подбросили под дверь и российскому военному эксперту и пропагандисту Константину Сивкову. По словам пропагандиста, затем ему пришел анонимный звонок. Неизвестный требовал, чтобы тот отказался от поддержки СВО и угрожал убийством.