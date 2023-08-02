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Обновлено

Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу

2 августа, 2023 среда
23:58
Общество

Суд избрал меру пресечения депутатам Киевсовета Игорю Хацевичу, Олегу Левченко и Михаилу Терентьеву в виде ночного домашнего ареста и ношения и ношения электронного браслета

Об этом сообщает Эспрессо.

Ночной домашний арест и ношение электронного браслета до 28 сентября. Такие ограничения получили депутаты Киевсовета от франции "ЕС" Игорь Хацевич и Олег Левченко и Михаил Терентьев из "Удара".

Меры пресечения избраны сегодня в Печерском районном суде столицы.

По версии ДБР, Хацевич, Левченко и Терентьев год не являлись на военную службу.

Также Госбюро расследований сообщает, что депутаты получали денежное довольствие из части, где проходили службу и организовали командировки в Киевскую военную госадминистрацию.

Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву

Фото: Дмитрий Дидора

Как отреагировали в "ЕС"

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете называют это преследованием их коллег-военнослужащих ВСУ и попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА.

"Сегодня, к годовщине назначения Олега Татарова и по его указанию, следователи ДБР объявили обвинения депутатам нашей фракции Олегу Левченко и Игорю Хацевичу, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска. Предъявив подозрение этим военнослужащим, ДБ как за рамки Закона, так и здравого смысла. Мы подчеркиваем, что речь идет о наших коллегах-добровольцах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в 206 батальон Территориальной обороны и стали на блокпостах на защите Киева", - отметили в ЕС.

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