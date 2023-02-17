Двухпартийная группа конгрессменов призвала Байдена дать Украине истребители F-16, - POLITICO
Группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16
Об этом сообщило издание Politico.
Также группа конгрессменов США призывает Байдена содействовать передаче Украине подобных самолетов.
"Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев", – говорится в материале.
Послание к американскому президенту подписали пять членов Палаты представителей Конгресса США. Трое – демократы, двое – республиканцы.
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Кроме того, известно, что законодатели считают, что F-16 или подобные им самолеты позволили бы украинским военным, в частности, поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.
"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения снабдили бы Украину высокомобильной платформой, с которой можно было бы нацеливать российские ракеты класса "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные войска во время боев с российскими войсками, а также бороться с российскими истребителями за преимущество в воздухе", - утверждают они.
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