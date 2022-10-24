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Двухнедельная кома и эректильная дисфункция: звезда "Друзей" Мэттью Перри рассказал о длительной борьбе с наркозависимостью

24 октября, 2022 понедельник
15:14
Таблоид

Актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в "Друзьях", признался, чего стоила ему наркотическая зависимость и сколько денег он потратил на борьбу с ней

Об этом звезда культового сериала "Друзья" рассказал в интервью The New York Times.

Рассказывая об опиоидной зависимости, Мэттью Перри признался, какие ужасы пережил от нее. Свою борьбу с наркотиками актер описал в книге мемуаров "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Друзья, любовники и большая ужасная вещь").

Книга полна болезненных откровений, в частности одно из них - о кратковременной эректильной дисфункции, вызванной алкоголем. Другой эпизод описывает, как Перри нес свои верхние зубы к стоматологу в мешочке в кармане джинсов. Он откусил ломтик тоста с арахисовым маслом, и они выпали. Он пишет в книге: "Да, все".

Как отметил актер, он лежал в реабилитационном центре 15 раз. К этому привело употребление 55 таблеток викодина в день, из-за чего он оказался на грани смерти.

"Я наверняка потратил $9 млн, пытаясь стать трезвым", - признался он.

Состояние актера составляет $120 млн. За исполнение роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья" во время съемок первого сезона актер получал $22,5 тыс. за серию. За съемки в последних двух сезонах Перри получал $1 млн за каждую серию.

Недавно Мэттью Перри отметил 18 месяцев трезвости, так что на съемках специального выпуска "Друзей", вышедшего в мае 2021 года, он был в начале своего пути.

У большинства наркоманов нет ресурсов Перри. Но у них есть то, что актер назвал "подарком анонимности", тогда как его самые мрачные моменты были сфотографированы, зафиксированы и периодически высмеивались. Кстати, Перри не является большим поклонником секретности, это касается и "Анонимных алкоголиков", где он спонсирует троих членов.

"Это говорит о том, что это клеймо и что мы должны скрываться. Это, кстати, непопулярное мнение", - объяснил Перри.

Актер поделился, что значительную поддержку получил от коллеги из сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. По его словам, актриса "протянула ему руку помощи".

Рассказывая о том, как наркотики повлияли на его жизнь, звезда говорит, что эта зависимость едва не убила его. Так, у актера произошел разрыв толстой кишки, он впал в двухнедельную кому, перенес 14 операций на желудке. Врачи прогнозировали, что если он не откажется от наркотиков, то умрет в ближайшее время.

"Врачи сказали моей семье, что у меня 2% шансов, что выживу. Меня подключили к устройству под названием ЭКМО, которое полностью работает вместо ваших сердца и легких. Мне пришлось ждать, пока я протрезвею достаточно, чтобы рассказать об этом, и я надеюсь, это поможет другим людям", - добавил актер.

Актер рассказал, что его алкогольная зависимость началась, когда ему было 24 года, когда он снимался в "Друзьях", и к 34 годам он "погряз в большом количестве проблем".

Мэттью Перри играл Чендлера Бинга с 1994 по 2004 год в сериале "Друзья" вместе с Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудров.

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