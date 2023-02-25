Об этом сообщили в The Washington Post.

24 февраля журналистов Голоса Америки Гарри Княгницкого и Дарью Давыдову отправили в отпуск. Это произошло после обвинений в российской пропаганде: годами работали на СМИ, контролируемые или связанные с РФ.

Решение, принятое в первую годовщину российского полномасштабного вторжения, состоялось после обнародования письма, подписанного 15 сотрудниками Голоса Америки и адресованного руководителям российской службы организации.

Журналисты требовали увольнения Княгницкого и Давыдовой, написав, что их предыдущая работа "способствовала распространению российской пропаганды и дезинформации", порочила Соединенные Штаты и "заложила основу для оправдания Кремлем своего полномасштабного вторжения" в Украину.

В своем заявлении представитель Голоса Америки Найджел Гиббс написал, что "руководство проводит тщательный анализ этого вопроса и провело несколько дискуссий по этому вопросу, чтобы непосредственно ответить на вопросы (сотрудников - ред.) и обеспокоенность. Тем временем Голос Америки на русском языке будет продолжать обеспечивать соблюдение самых высоких журналистских стандартов".