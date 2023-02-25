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Двух журналистов Голоса Америки отстранили от работы из-за обвинений в российской пропаганде

25 февраля, 2023 суббота
13:35
Мир

Телеканал "Голос Америки" отстранил от работы двух журналистов, 15 их коллег подписали совместное письмо с обвинениями в пропаганде Кремля

Об этом сообщили в The Washington Post.

24 февраля журналистов Голоса Америки Гарри Княгницкого и Дарью Давыдову отправили в отпуск. Это произошло после обвинений в российской пропаганде: годами работали на СМИ, контролируемые или связанные с РФ.

Решение, принятое в первую годовщину российского полномасштабного вторжения, состоялось после обнародования письма, подписанного 15 сотрудниками Голоса Америки и адресованного руководителям российской службы организации.

Журналисты требовали увольнения Княгницкого и Давыдовой, написав, что их предыдущая работа "способствовала распространению российской пропаганды и дезинформации", порочила Соединенные Штаты и "заложила основу для оправдания Кремлем своего полномасштабного вторжения" в Украину.

В своем заявлении представитель Голоса Америки Найджел Гиббс написал, что "руководство проводит тщательный анализ этого вопроса и провело несколько дискуссий по этому вопросу, чтобы непосредственно ответить на вопросы (сотрудников - ред.) и обеспокоенность. Тем временем Голос Америки на русском языке будет продолжать обеспечивать соблюдение самых высоких журналистских стандартов".

  • Напомним, 31 января Скандинавские профсоюзы журналистов обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в "коррупционной деятельности" и недемократических методах работы из-за работы с журналистами российских государственных СМИ.
  • 22 февраля Международная федерация журналистов заявила , что приостановила членство главного журналистского профсоюза России после создания отделения во временно оккупированных регионах Украины.
Россия
США
пропаганда
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