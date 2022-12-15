Двух украинцев в Беларуси осудили за "агентурную деятельность"
В Беларуси 24 ноября Брестский областной суд вынес приговор двум украинцам по делу об "агентурной деятельности" в пользу Украины
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна" .
Сообщают, что Михаил Столярчук и Дмитрий Гудык, по версии обвинения, "собирали данные о военных технике и объектах в Беларуси по заданию СБУ". Столярчуку суд назначил шесть лет колонии, Гудыку – пять.
В правозащитном центре отмечают, что приговор вынесен еще 24 ноября, до этого было несколько закрытых заседаний. Впрочем, известно о решении суда стало известно из пропагандистского фильма АНТ "Контрразведка. Операции беларусского КГБ против спецслужб Запада и Украины". Оттуда же узнали о сути обвинения.
Так, по сюжету двое мужчин были задержаны на пропускном пункте "Мокраны" в Брестской области. Они ехали автобусом Львов – Брест. Дату задержания не называют, однако в правозащитном центре предполагается, что это произошло в начале 2022 года. Согласно версии обвинения, Столярчук и Гудык занимались "агентурной деятельностью" с 2018 года. С ними задержали также Игоря Дирко. Его не судили, а выслали из Беларуси.
- 28 ноября СБУ разоблачила в Одессе вражеского агента, который собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и передавал разведданные через российских "журналистов".
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