Двух служащих Днепровского горсовета подозревают в растрате более 4,3 млн грн

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Им инкриминируют растрату имущества и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, в 2021 году между городским советом и предприятием заключен договор. Он касался строительства системы водоотвода на территории города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служащие внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, которые фактически не производились.

Фото: telegram-канал Офиса Генерального прокурора

Экспертизой установлено, что в результате таких действий нанесено более 4,3 млн грн ущерба территориальной громаде Днепра.

"В ходе обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъяты договоры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.