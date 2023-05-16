Двух служащих Днепровского горсовета подозревают в растрате более 4,3 млн грн
При процессуальном руководстве Правобережной окружной прокуратуры города Днепр сообщено о подозрении экс-директору и инспектору по технадзору Департамента капитального строительства Днепровского горсовета
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Им инкриминируют растрату имущества и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, в 2021 году между городским советом и предприятием заключен договор. Он касался строительства системы водоотвода на территории города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служащие внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, которые фактически не производились.
Фото: telegram-канал Офиса Генерального прокурораЭкспертизой установлено, что в результате таких действий нанесено более 4,3 млн грн ущерба территориальной громаде Днепра.
"В ходе обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъяты договоры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.
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