Двух шведов подозревают в десятилетнем шпионаже в пользу России, - СМИ

Об этом сообщает украинская служба BBC.

Прокуратура Швеции завершила расследование о шпионаже двух братьев, работавших на шведских службах безопасности. Следствие длилось с 2017 года, мужчины находятся под стражей с момента их задержания в 2021 году.

Утверждается, что 42-летний Пейман Киа и 35-летний Паям Киа работали в пользу России, передавая секретную информацию военной разведке ГРУ РФ.

Сообщают, что перед задержанием Пейман занимал должность начальника службы безопасности Шведского пищевого агентства, а также собирал секретные данные, работая в Управлении специальных закупок, сверхсекретном органе разведывательных служб страны.

"Главный прокурор подразделения национальной безопасности Швеции Пер Линдквист назвал это дело очень сложным для расследования и добавил, что мужчины подозреваются в "очень серьезных преступлениях, направленных против системы разведки и безопасности Швеции", - передает BBC.

При задержании следователи изъяли мобильные телефоны, разбитый жесткий диск и информацию о деталях операций с наличными и золотом. Братья отвергают какие-либо обвинения в их адрес.

Их обоих обвиняют в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, а Пейману Киа также инкриминируют грубое несанкционированное владение тайной информацией.

Пейнману и Паяму Киа сейчас грозит пожизненное заключение, в Швеции оно предусматривает не менее 20-25 лет.

Напомним, в августе в Германии судили бывшего военного, офицера резервных сил, который передавал российской разведке данные о немецкой армии, а также оборонной политике США и ее партнерах по НАТО.

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